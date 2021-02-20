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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yastık yorgan gitti, şimdi hedefleri olimpiyatlar

Yastık yorgan gitti, şimdi hedefleri olimpiyatlar

Kozan kapalı spor salonunda sporcular ve ailelerden detay

Alışkanlık Milli Sporcu Milli Sporcular Halk Oyunları Bilek Güreşi 

-Sporculara kazandırılan antrenman aletlerinden detay
-Sporculara antrenman ve yemek kartlarının verilmesi
-Kozan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü Başkanı Bünyamin Akbulut ile röportaj
-Kadın milli sporcular ile röportaj
-Kadın sporcuların minderde yeni antrenman aletleri ile gösterisi

- ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde kategorilerinde birçok şampiyonluğu ve birinciliği olan ancak korona virüs nedeniyle evde yastık ve yorganlarıyla antrenman yapan kadın güreşçiler, Kozan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü'ne sponsor olunması ile profesyonel antrenman malzemelerine kavuştu. Kozan’da korona virüsten dolayı evde antrenman yapmak zorunda kalan ve çalışmalara imkansızlıklarına rağmen ara vermeden sürdüren kadın güreşçiler, Enerjisa Üretim AŞ ‘nin sporculara verdiği destek ile hedeflerini olimpiyatlara taşıdı. Salgın boyunca zorluklara aldırmadan Türkiye Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlara hazırlanan güreşçiler, yastıklardan rakip, yorganlardan minder, eski kıyafetlerini de rakip manken yaparken, antrenmanlarını artık profesyonel çalışma aletleri ile sürdürecek. Kozan Spor Salonu'nda düzenlenen tören ile yeni antrenman aletlerine kavuşan sporcular hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

Enerjisa Üretim AŞ yetkileri ve Kozan Halk eğitim Merkezi Spor kulübü yetkilileri arasında imzalanan protokol ile sporculara halat, dambıl, güreş mankeni, ağırlık sehpası, ağırlık barı, ağırlık plakaları, gıda kartları desteği verildi.
Kozan Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü Başkanı İsmail Bünyamin Akbulut, gençlerin büyük hedefleri olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın spor yapmaları için ve kötü alışkanlıklardan uzak durması için onlarca kurs açtık. 2019 yılında kulübümüzü kurduk. Kurslarımızı güreş, boks, karate, tekvando, halk oyunları, masa tenisi, vücut geliştirme, bilek güreşi gibi branşlarda sürdürüyoruz. Bugünde Enerjisa Üretim AŞ olarak sporcularımıza başarı yolunda büyük destek verildi.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Milli sporcu Zeliha Alsan pandemi boyunca yastıklarla antrenman yaptıklarını belirterek, “Bugün profesyonel şekilde antrenman yapacağız. Bunun için çok mutluyuz” diye konuştu.
Güreşte, Türkiye ikinciliği olan Cansu Özdemir de evde kendi eski kıyafetlerden manken yaparak antrenmanlarını gerçekleştirdiğini kaydederek, artık yeni profesyonel aletler ile müsabakalara hazırlanacağını söyledi.

Peş peşe Türkiye derecesi alan Hatice Nur Sarı ise, ''Pandemide antrenör desteği ile evde yakından takip ile çalıştık. Ev küçüktü çalışmak zordu ama çalışmak isteyen her türlü çalışır dedik. Mazeret üretmedik yatmadık. Hedefim olimpiyatlar. Evde yastıkla çalışıyordum ama şimdi manken ile çalışabileceğim” açıklamasını yaptı.
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