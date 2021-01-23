Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yasin Söğüt: “Oyun ve mücadeleden memnunuz”

Yasin Söğüt: “Oyun ve mücadeleden memnunuz”

Teknik Sorumlu Yasin Söğüt'ün açıklamaları

- ESKİŞEHİR

Basın Mensupları 


- Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Sögüt, Ankaraspor maçının ardından, "Bugünkü oyun ve mücadeleden memnunuz" dedi.
Eskişehirspor TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ankaraspor ile karşılaştı. Müsabaka 0-0’lık eşitlikle golsüz tamamlandı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt, “Maça önde basma planıyla çıktık. 15 dakika iyi yaptık. Üretmek istedik ama üretemedik. İkinci bölgedeki mücadele oyunuyla devam etti. Bu süreç içerisinde rakibimize pozisyon vermedik diyebiliriz. Bize maçı getirecek pozisyonlarımız oluştu. Kazanmak için çıktık ama olmadı. Uzun zamandır kazanamıyoruz ama ilerideki maçlarda bununda üstesinden geleceğiz. Bugünkü oyun ve mücadeleden memnunuz” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı