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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yanal: 'Yenilmeme serisini devam ettirdik'

Yanal: 'Yenilmeme serisini devam ettirdik'

Ersun Yanal'ın açıklamaları

- Yanal: "Yenilmeme serisini devam ettirdik"- FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal:- "Bizim hanemize yazması gereken bir maçtı ama en azından bu seriyi devam ettirdik" ANTALYA

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- FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Yeni Malatyaspor maçının ardından, "Yenilmeme serisini devam ettirdik" dedi.
FT Antalyaspor, Süper Lig’in 25. haftasında sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yanal, şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Yanal, Türkiye’nin bir daha bunun gibi acılar yaşamamasını istedi. Pandemi döneminde 3 günde bir maç oynadıklarını anımsatan Yanal, “Kupada yarı finaldeyiz. 11 maçlık bir yenilmeme serimiz var. Ama kazanabilecek maç sayısını arttırmalıyız. Sahanın her karesini çalışıyoruz, oyuncularım disiplinliler. İstediğim her organizasyonu yapıyorlar. Bugün de her iki takım öncelikle emniyetli bir doğru duruş sergilemeye çalıştı. Oyuncularımız sık maç yapan bir lige oynuyorlar. Sakatlarımızın gelişi ve onların katılışını dört gözle bekliyoruz. Onların form tutmasıyla daha da rahatlayacağız” diye konuştu.
"Seri devam etti" Bugünkü maçı kazanamadıklarını dile getiren Yanal, “Bizim hanemize yazması gereken bir maçtı. Ama en azından bu seriyi devam ettirdik. Önümüzde önemli maçlar var, bir hafta soluk alacağız. İyi şeyler yapamaya çalışıyoruz. Sonucunda daha iyi olan, daha iyi hücum yapan organize bir takım olacak. Savunma kaybetmemek için değil kazanmak için yaptığımız bir sistem. Maçı kazanmak için savunma yapıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Buradan hücuma geçersek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.
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