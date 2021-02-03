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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yanal: 'Bu oyunu oynamaya devam edeceğiz'

Yanal: 'Bu oyunu oynamaya devam edeceğiz'

Ersun Yanal açıklama

- Yanal: "Bu oyunu oynamaya devam edeceğiz"- FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal:- “Bize diyorlar ki 'Bu gömleklik kumaş. Bundan palto giy'. Biz gömleklik kumaşa göre bir oyun benimsedik"- "Kimse kusura bakmasın. Bu oyunu oynamaya ve sonuç almaya devam edeceğiz"- “VAR da sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş, bu adamlarla yürümüyor. Sanırım bunlar futbola yabancı" ANTALYA

Televizyon Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- FT Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 sona eren Beşiktaş maçı sonrası, "Bize diyorlar ki 'Bu gömleklik kumaş. Bundan palto giy'. Biz gömleklik kumaşa göre bir oyun benimsedik. Kimse kusura bakmasın. Bu oyunu oynamaya ve sonuç almaya devam edeceğiz" dedi.
Süper Lig’in 23. haftasında FT Antalyaspor sahasında ağırladığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yanal, rakibin hedefleri olduğunu, bu hedeflerine Sergen hoca ile birlikte yürüdüklerine ve çok da başarılı olduklarına değindi. Beşiktaş’ın çok zor günlerden bugünlere geldiğini dile getiren Yanal, “Ligin zirvesinde sezon sonuna kadar devam ettireceklerdir. Antalyaspor olarak transfer yasağı olan tek takımız. Bunun bize mutlaka dezavantajları var ama avantajları da var. Deneyimli oyuncularla genç oyuncuların kaynaşmasını önemli bir yol olarak düşünüyorum. Maalesef pandemi var. 21 takım var. Haftada iki maç, üst üste yoğun şekilde devam ediyor. Hepimiz gerginiz. Bu gerginlikler bizi zaman zaman farklı yollara götürüyor. Herhalde bugün bütün insanlarımızın pandemiden dolayı en büyük eğlencesi televizyonlardan maç izlemek. Değişik kurullar geldi. Kuralların başında en önemlisi VAR sistemi. Çok tartışıldı. Hala da tartışılmaya devam ediyor. Hatalar oluyor. Hatalar olacaktır. Hatalar ile beceriksizliği ayırmak gerekiyor. Maalesef herkes bundan şikayet ediyor. Ben de şikayet ediyorum. Yeteneksizsen, eğer problem yaşıyor ve bunları defalarca tekrarlıyorsan bu stresli ortamda herkes üzerine düşeni yapmalı ve iyi durmalı. Bugün maalesef ben çok sinirlendim. Arkadaşlarım çok sinirlendi. Takım çok sinirlendi. Takım içeride gerçekten farklı tepkiler göstermeye başladı.
Yayın organlarında bazı yazarlar oyunu eleştirebilirler. Çok haklıdırlar. Oyunun en güzel tarafı o. İki şut attın, gol attın' gibi eleştiriler. İstatistikler etek gibi. Nereye çekersen oraya gider. Bize diyorlar ki 'Bu gömleklik kumaş. Bundan palto giy'. Biz gömleklik kumaşa göre bir oyun benimsedik. Kimse kusura bakmasın. Bu oyunu oynamaya ve sonuç almaya devam edeceğiz” dedi.
VAR eleştirisi “Bugün maalesef maçın önüne bazı şeyler geçti” diyen Yanal, “Evet biz bugün kazabilirdik, kaybedebilirdik. Beşiktaş ile bazı oyunlarda baş edemeyebilirdik. Bazı bölümlerde biz daha iyi olabiliriz. Ki yaptığımız bazı dakikalarda oldu. Ama biz hakemle baş edemedik. Sistem hatalarla baş edemiyor. Maalesef büyük hatalar oluyor. Beşiktaş’ın bizi yenemeyecek iddiasında değiliz. Burada bir problem var. Hele biz bu işi çözemiyorsak. VAR’ı getirdik. VAR da sorunu çözemiyor. Bu sistem, bu iş, bu adamlarla yürümüyor. Sanırım bunlar futbola yabancı” ifadelerine yer verdi.
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