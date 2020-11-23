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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında

Yamaç paraşütü meraklıları Gercüş semalarında

Yamaç paraşütü sema görüntüleri ve vatandaşların cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri

Yamaç Paraşütü Gökyüzü Cep Telefonu Paraşütçü 

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- BATMAN

- Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Ayrancı Tepesi, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırladı. Gercüş’te bulunan Ayrancı Tepesi, paraşüt tutkunlarının gözde mekanı haline geldi. Bin 200 metre yükseklikte bulunan Ayrancı Tepesi'nden uçuşunu gerçekleştiren profesyonel yamaç paraşütçüleri bölgenin tehlikenin en az olduğu yerlerden biri olduğunu söyledi.

Ayrancı Tepesi'nden çok sayıda sporcu gerçekleştirdikleri atlayışlarıyla gökyüzünü renklendirdi. Bin 200 metre yükseklikte bulunan Ayrancı Tepesi'nden uçuşunu gerçekleştiren Menaf Acar, hiç bir zorlukla karşılaşmadan iniş yaptığını söyledi.

Acar, "Yamaç paraşütünü senelerden beri yaptığım bir spor. Burası yamaç paraşütü için çok güzel ve uygun bir yer" dedi.

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