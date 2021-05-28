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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
YALOVA - Beşiktaş'ın hedefi Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk

YALOVA - Beşiktaş'ın hedefi Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluk

- Plaket töreninden detaylar - Takımlardan detaylar - Fotoğraf çekiminden detaylar - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar ile röportaj - Kulüp Asbaşkanı Avşar: - "İnşallah tekerlekli sandalye basketbolda diğer branşında olduğu gibi Beşiktaş’ı şampiyon olarak göreceğiz"YALOVA (AA) - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, "İnşallah tekerlekli sandalye basketbolda diğer branşında olduğu gibi Beşiktaş'ı şampiyon olarak göreceğiz." dedi.
Yalova ve Bursa ilinde devam eden HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2. etap müsabakaları kapsamında Beşiktaş HDI Sigorta - 1907 Fenerbahçe mücadelesi öncesi plaket töreni gerçekleştirildi.
90. Yıl Spor Salonundaki törende Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, Süper Lig'e katkılarından dolayı Yalova Valisi Muammer Erol, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ve Süper Lig'in konaklama sponsoru Terma City adına Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas'a plaket takdim etti.Törende gazetecilere açıklamalarda bulunan Avşar, Beşiktaş'ın futbolun yanı sıra diğer branşlarda da başarılı bir kulüp olduğunu söyledi.

Tekerlekli sandalye basketbol branşında şampiyonluğu hedeflediklerini kaydeden Avşar, şunları kaydetti:"Teknik anlamda gayet inanmış bir ekip var, oyuncularımız desen öyle. İnşallah bu sene tekerlekli sandalye basketbolda kupayı kaldıran taraf Beşiktaş Kulübü olacak. Tekerlekli basketbol başka bir branş ve maneviyatı da bizim için çok yüksek. Bu salonlarda büyük bir hayat dersi veriliyor. Bunu izlerken insanlar farklı feyzler de alabilir. Hayat için kendilerine başka örnekler de çıkarabilir. Çok büyük, güzel bir mücadele var. Herkese de başarılar diliyorum. İnşallah tekerlekli sandalye basketbolda diğer branşında olduğu gibi Beşiktaş’ı şampiyon olarak göreceğiz.

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