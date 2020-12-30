-Yalçın Koşukavak açıklamasından görüntü

-Yalçın Koşukavak antrenmandan detay görüntü

-Oyunculardan detay görüntü



- Yalçın Koşukavak: “Transfere çok acil ihtiyaç var"- Denizlispor Teknik Direktör Yalçın Koşukavak:- “Denizlispor için bütün karşılaşmalar kritik, sadece bu maç değil”- “1-2 galibiyet bir şey değiştirmiyor sadece yaşatıyor” DENİZLİ



- Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, ara transfer döneminde transfer yapmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ligin 15. haftasında oynadığı MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından 1 gün izin yapan yeşil-siyahlı ekip, idmana taktiksel ve ısınma hareketleri ile başladı.

Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koşukavak, “Denizlispor için bütün karşılaşmalar kritik, sadece bu maç değil. Denizlispor için her maç kritik tabi rakipler zor, Sivas arkadan içeride, Kayseri sonra Rize, Hatay, Galatasaray, Karagümrük bunlar zorluk derecesi çok yüksek maçlar ama tabi kadroyla alakalı bazı problemlerimiz var. Son maçta Varelada sakat. Zaten ben buraya gelmeden öncede 4-5 sakat var, 3 sarı kart sınırında çok önemli oyuncular var, kadro hem çok dar. Sakat oyuncular, sarı kart tehdidi mesela bugün antrenman taktiksel bir antrenmandı ama sayı olarak yetersiz olduğumuz için antrenman yapamıyoruz. O yüzden acilen kadroyu biraz derinleştirmek gerekiyor, yoksa bu işle başa çıkmak bu kadar kolay bir iş değil” dedi.

“Oyuncuları dinlendirme ihtiyacı hissediyoruz” Yoğun fikstürden dolayı futbolcuları dinlendirmeye ihtiyaç duyduklarını aktaran Teknik Direktör Koşukavak, “Rakiplerimiz, şehir olarak topyekün mücadele ederken, biz münferit şekilde mücadele edemeyiz yani bu gerçeği bilmemiz gerekiyor. O yüzden böyle bir sıkıntılarımız var. İnşallah, yönetim kurulumuz başkanımız, bu konularla alakalı çalışıyorlar ama çok ivedilikle çok acil şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sahaya çıktığımız kadronun gücü olsun, bir de 3 günde bir maç oynuyoruz. Oyuncuları dinlendirme ihtiyacı hissediyoruz, oyuncular hissediyor, kolay bir durum yok yani. İşi böyle özetleyebilirim” diye konuştu.

“1-2 galibiyet bir şey değiştirmiyor sadece yaşatıyor” Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularına cevap veren Yalçın Koşukavak, “Biz tek yönlü bir oyun oynadık; Alanya ve Erzurum rakip yönlendiriciydi. Burada rakip yönlendiriciydi, başka şeyler yapmamız lazımdı. Oyunun 20. dakikasında fazlasıyla basit bir gol yedik. Ondan sonra 1-0 da çok problem değildi, oyunu denge getirmek ve maçı lehimize çevirmek adına ama 44. dakikadaki gol tamamen demoralize etti. Sonra ikinci yarı oyuna, oyunu kabullenmeme duygusu rakipte tabii skoru alınca biraz geriye yaslandı. O kadar baskı kurmamıza rağmen belki 2-2’yi yakalayabilirdik ama olmadı. Gelecek adına umut verdi mi, bazen galibiyetler adına oyalayıcı bir süreç ve istikrar önemli, galibiyetleri sürdürebilirseniz kıymeti var. Sürdüremediğiniz sürece çok anlam ifade etmez. Bu ligde 4 tane 12 puanda takım var, 4 takım küme düşüyor. Yani işin ciddiyetini bilmemiz gerekiyor. 1-2 galibiyet bir şey değiştirmiyor, sadece yaşatıyor” ifadelerini kullandı. “Yani çok acil ihtiyaç var, bugün lazım” Transfer dönemde mutlaka yeni isimleri kadrolarına katmaları gerektiğini dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Korona virüs henüz takım içerisinde yok, çok eksik var, korona yok. Allah korusun öyle bir şey geldiği zaman sahaya nasıl çıkarız, öyle bir problem var. Tabii yönetime ilgilendiğimiz oyuncular ile beraber koordineli bir şekilde süreç yönetiyoruz. Ama çok acil bir şekilde ihtiyaç var çünkü cumartesi günü Sivas’ta oynadığımız zaman bir haftada 3 tane oynayacaksınız. Yani çok acil ihtiyaç var, bugün lazım. Onu sayı olarak çok net bir şey söyleyemem ama söylememe de gerek yok. Birazdan elinize kalem kağıt aldığınız zaman siz sayıyı bulursunuz” şeklinde konuştu.





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