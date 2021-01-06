Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yalçın Koşukavak: “Doğru gitmiyor, doğru olmuyor”

Yalçın Koşukavak: “Doğru gitmiyor, doğru olmuyor”

Yalçın Koşukavak'ın açıklaması

- - Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:- “Deplasmandan puan alıyoruz, geliyoruz kaybediyoruz” DENİZLİ

Oksijen Rektör 


- Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 1-0 yenildikleri Kayserispor maçının ardından, "İstemediğimiz bir sonuç. Herkese oksijen oluyoruz. Doğru gitmiyor, doğru olmuyor. Skordan dolayı üzgünüz" dedi.
Süper Lig’in 17. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Denizlispor - Kayserispor mücadelesi 1-0 Kayserispor’un galibiyetiyle sona erdi. Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Koşukavak, “İstemediğimiz bir sonuç, herkese oksijen oluyoruz, doğru gitmiyor doğru olmuyor. Skordan dolayı üzgünüz. Ama bugün sahada 12 oyuncuyduk, sakatlıklardan dolayı Dossevi’yi sadece 30 dakika oynayabilir, bir de elimizde Sacko var. Yani daha önce bunu söyledim, bence bu maç sondu, dün itibari ile transfer açıldı. Kadroda hem sayısal anlamda hem de kalite anlamında orada çok önemli bir iş var. Geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorum, Kayseri takımı öne geçince zaten şu anda ligin 37 metre en iyi savunmasını yapan takımı topun arkasına da bu kadar derin savunma yapınca çok fazla onların yarı alanında gözüksek de çok etkili olduğumuzu söyleyemem. 3 tane pozisyonumuz var, onlardan biri gol olsa sonuç itibari ile yine maç berabere biter” diye konuştu.
“Acil olan o planları devreye sokmazsak böyle şeyler yaşanır” Transfer durumundan bahseden Koşukavak, “İvedilikle yapılması gereken çok net şeyler var, üstü tartışmaya açık olmayan. Transfere ihtiyaç var. Bunu sağlayamazsak böyle durumlarla çok karşılaşırız. Çünkü deplasmanda aldığımız puanı iç sahada kaybettiğimiz zaman oyalanmadan başka hiçbir anlam ifade etmiyor. Deplasmandan puan alıyoruz, geliyoruz Ankaragücü’ne kaybediyoruz. Bir daha deplasmandan puan alıyoruz Kayserispor’a kaybediyoruz. Eğer ivedilikle acil olan o planları devreye sokmazsak böyle şeyler yaşanır. Yani çok alim olmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı