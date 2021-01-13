-Yalçın Koşukavak detay

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- Yalçın Koşukavak, “12 oyuncu ile lig oynuyoruz”- Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak:- "Çok sakat oyuncu olması bizi zora sokuyor" DENİZLİ



- Y. Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak düzenlediği basın toplantısında takımdaki eksikliklere ve sakat oyunculara ilişkin açıklamada bulundu. Ara dönemde transfer çalışmalarının sürdüğünü ancak futbolcuların pahalı olduğunu söyleyen Koşukavak, sakat oyunculara yönelik sorun soruya ise “Olanları saymak daha kolay, olmayanları sayınca yoruluyorum” dedi.

İç sahada yüzü gülmeyen Y. Denizlispor’da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak idman öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. İç sahada problemlerinin olduğunu ifade eden Koşukavak, ev sahibi iken kaybedilen puanların deplasmanda kazanılan puanları önemsiz kıldığını ifade etti.

Rakiplerden önce gelen iç sorunlar olduğunu ifade eden Koşukavak, hafta başından itibaren yönetimin transfer arayışında olduğunu dile getirdi. Ara transfer döneminde oyuncu bulmanın ve getirmenin zor olduğunu vurgulayan Koşukavak, “Aynı zamanda ocak ayında oyuncu bulmak ve getirmek çok kolay değil. Sezon başı yapılanması ve kadronun bazı sürprizler ile karşılaşması, çok sakat oyuncu vermesi ve oyuncu sayısının az olması bizi aşırı derecede zorda bırakıyor. 6 aydır süren bazı problemleri 6 günde çözmek mümkün değil. Herkes çözmek adına uğraşıyor. İçerideki problemleri çözdükten sonra dışarıdan da bugünkü şartlarda ne oluyorsa, biraz kadro derinliği oluşturmak istiyoruz ama bu kolay bir iş değil. Pazar günü bir maçınız var, ayrıca önümüzdeki hafta 3 tane daha maç var. Hem rakip ile hem kadro derinliği ile uğraşmak kolay şeyler değil. Bu nedenle hem biz hem oyuncular zorlanıyor. Rizespor maçının son bölümünde oyundan fazlasıyla düştük. Çünkü biz hep aynı oyuncular ile oynuyoruz. Aynı oyuncuların bu kadar arka arkaya maç oynaması çok alışa gelmiş bir şey değil. Bazı oyuncuları dinlendiremiyoruz, rotasyon yapamıyoruz ve sürekli aynı oyuncular ile oynamak zorunda kalıyoruz. Bu bize ciddi bir handikap oluşturuyor” dedi.

“Oyuncular biraz pahalı, kulüplerin ekonomik durumları ortada” Oyuncu transferi için yoğun uğraşlar verildiğini ancak takımdaki oyuncuları da kaybettiklerini belirten Koşukavak, “Burak Özsaraç, ben ve benim yakın çevrem bazı futbolcular ile temas kuruyoruz. Tercih edilme konusunda bazı problemler yaşıyoruz. Başka kulüpler rekabet halinde oluyor. Futbolcular başka yerleri tercih ediyor oluyor. bazı zorluklar yaşıyoruz. Birkaç oyuncuda baya yol aldık. İçerideki oyuncularımızın da problemleri var. Sadece dışarıdan oyuncu getirmek o problemi çözmüyor. İçerideki oyuncunun da problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Transfer için dışarıda bu dönemde çok oyuncu yok. Biz içeride Aissati’de kaybettik. İçeriye oyuncu alamadığımız gibi elimizdekini de kaybettik. Sakat oyuncu sayısı fazla. Acil transfere ihtiyacımız olduğunu çok defa dişle getirdim. Oyuncular biraz pahalı, kulüplerin ekonomik durumları ortada” ifadelerini kullandı. “12 oyuncu ile lig oynuyoruz” Takımda kadro derinliği olmadığını ve bu nedenle sakatlıkların oluştuğunu ifade eden Koşukavak, “Denizlispor oyuncu sayısı 12, işin gerçeği bu. Genç oyuncularımız var, onlara bu yükü yükleyemeyiz. Ciddi büyük sahada puan durumu burada olan bir takımda genç oyuncuların o yükü kaldırması çok mümkün değil. 12 oyuncu ile lig oynuyoruz. Oyuncular inanılmaz karakter gösteriyorlar, takdire şayanlar. Burada kaybettiğimiz Ankaragücü ve Kayserispor maçlarında da kabullenmedi. Oynamak istedi. o skordan rahatsız oldu, sürekli rakip kaleye gitmeye çalıştı. Oyuncular bu kadar zorluklar yaşamasına rağmen gayretli. Mustafa Yumlu ile az önce konuştum. İşin gerçeği Mustafa Yumlu’yu bu maç oynatmamamız gerekiyordu. O da bunu biliyordu. Hiç savunma oyuncusu yoktu kadroda. Kendisi bana ‘Hocam beni kadroya yazın, acil bir şey olursa ben kendimi riske edeyim, oynayayım’ dedi.

Biz belki de Mustafa’yı oyunun son bölümünde kullanmasaydık, bu hafta oynayabilecek seviyedeydi. Son 15 dakika oyuna girince adalesindeki problem daha fazla arttı. Şu anda Mustafa Yumlu yok” diye konuştu.

Öte yandan, gazetecilerin takımdaki sakat oyuncuların kim olduklarına dahil sorulan soruya verdiği cevap ise dikkatlerden kaçmadı. Çok fazla sakat oyuncu olduğunu ifade eden Yalçın Koşukavak, “Çok sakat oyuncu var. Subotic, Dossevi sakatlıktan yeni geldi. Ben de unutuyorum. O kadar çok ki. Ben geldiğimden beri çok sakat oyuncumuz var. Sakıb, Özgür, olanları saymak daha kolay. Olmayanları sayınca yoruluyorum” şeklinde konuştu.





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