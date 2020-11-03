Yalçın Granit son yolculuğuna uğurlandı

-Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları

-Cenaze namazından detaylar



- İSTANBUL



- 88 yaşında vefat eden Türk basketbolunun ve Galatasaray’ın efsane ismi Yalçın Granit için Galatasaray kulübünde tören düzenlendi.

Granit, son yolculuğuna ise Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından uğurlandı. Pazar günü hayata gözlerini yuman Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit için Galatasaray Kulübü’nde bir tören düzenlendi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı yöneticiler ile Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ve oyuncular törende hazır bulundu. Törende konuşan Mustafa Cengiz, "Ne söyleseniz eksik kalır. Beraber çok sohbet ettik. Yalçın Ağabey soyadı gibi bir adamdı. Soyadına bu kadar yakışan bir insan olur... Biz Galatasaray ve Türk spor gelenekleri içinde büyüdük. Yalçın Ağabey'e Türk sporuna yaptığı büyük katkılar nedeniyle saygılıydık, Galatasaraylı olduğu için ayrıca saygılıydık. Çok rafine, kalite bir insandı. Onunla beraber çalışmayı çok isterdim. Bir de mülkiyeli ağabeyim Mesut Yılmaz'ı anmak istiyorum. O da sadece Galatasaraylı değildi. Siyaset adamlığından devlet adamlığına evrilmeyi kanıtlayan bir ağabeyimizdi. Onun da ailesine sabırlar diliyorum. Her ikisini de rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum" dedi.

Yalçın Granit'in cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Efsane basketbol adamının cenaze merasimine, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Aydın Örs, Turgay Demirel gibi spor dünyasından birçok isim katıldı.





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