Yakup Sekizkök: 'Sadece hücumda değil, savunmada da iyiydik'



- Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, Panathinaikos maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sadece hücumda değil, savunmada da iyiydik. Takımımız deplasman temposundan dolayı biraz yorgundu. Bu galibiyetten sonra istediğimiz tempoda basketbol oynayacağız" dedi.

THY Euroleague’in 31. haftasında Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos’u 85-65 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, "Maç beklediğimiz gibi başladı.

Maçın başında farkı 10 sayıya çıkardık. Sadece hücumda değil, savunmada da iyiydik. Takımımız deplasman temposundan dolayı biraz yorgundu. Bu galibiyetten sonra istediğimiz tempoda basketbol oynayacağız. Daha çok antrenman yapma fırsatı bulacağız. Panathinaikos topu iyi çeviren geçiş hücumlarıyla iyi işler yapan bir ekipti. Bu akşam buna iyi hazırlanmıştık. Kenardan oyuna giren oyuncularımız iyi skor desteği verdi" diye konuştu.





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