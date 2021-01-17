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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Vodafone Park’ta kar yağışı devam ediyor

Vodafone Park’ta kar yağışı devam ediyor

Stat ve çevresinden görüntüler

Toplantı Meteoroloji Forma Kar Yağışı 

-Detaylar

- İSTANBUL

- İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı, bu akşam Beşiktaş-Galatasaray derbisine ev sahipliği yapacak olan Vodafone Park’ta da devam ediyor. Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, saat 19.00’da Galatasaray’ı konuk edecek. Derbi öncesi gözler havanın son durumunda olacak. İki gündür İstanbul’da etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, maçın oynayacağı Vodafone Park ve etrafında da etkisini gösteriyor. Maç saatine kadar etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışının, meteorolojiden alınan son verilere göre akşam saatlerinde ise etkisini azaltması bekleniyor. Mücadele öncesinde eşgüdüm toplantıları yapıldı. İki kulüp temsilcileri ve TFF heyetinin katıldığı toplantıda, hava koşullarına göre iki takımın giyeceği formalar belirlendi.
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