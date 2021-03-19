(VİDEO-GRAFİK) Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu
GRAFİKLİ - Tribünler salgında boşken sosyal medyada doldu - Avrupa genelinde Kovid - 19 salgını nedeniyle seyircisiz müsabakaların oynanmaya başladığı Mart 2020'den itibaren takımların; YouTube, Twitter ve Instagram takipçi sayıları büyük artış gösterdi - Türkiye genelinde ilk Kovid - 19 vakası tespiti ve maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti - Dört büyüklerin YouTube'taki takipçisi sayısı 5 milyona yaklaşırken, salgın döneminde YouTube özelinde dört büyüklerin takipçi sayısında 1 milyonun üzerinde artış yaşandı - Taraftarların buluşup maçları yorumladığı kahvehanelerin ve diğer buluşma noktalarının da salgın döneminde kapalı kaldığı bu süreçte taraftarlar, yorumlarını Twitter üzerinden aktardı - Barcelona, Avrupa genelinde YouTube'ta 10 milyon barajını aşan ilk ve tek spor kulübü konumunda. Salgın öncesi yaklaşık 9 milyon abonesi olan Barcelona'nın, 1 yıllık süreçte takipçi sayısı 11 milyonu geçti
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