(VİDEO GRAFİK) - Süper Lig'de 26. haftanın programı
- Süper Lig'de 26. haftanın programını gösteren video grafikHaftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. 20 Şubat Cumartesi günü ve 21 Şubat Pazar günü 4'er, 22 Şubat Pazartesi günü ise tek maç oynanacak. Haftayı maç oynamadan geçecek takım Beşiktaş olacak.
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