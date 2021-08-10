Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Victor Nelsson, İstanbul’a geldi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Victor Nelsson, İstanbul’a geldi

Victor Nelsson, İstanbul’a geldi

Victor Nelsson'ın gelişinden görüntüler

Perini Çağa Forma Trol Futbol 

-Detaylar

- İSTANBUL

- Galatasaray’ın görüşmelere başladığını açıkladığı Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson İstanbul’a geldi. Defansa takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yeni stoperini buldu. Sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Victor Nelsson ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Danimarka'nın Kopenhag şehrinden uçağa binen genç futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Nelsson'u Galatasaraylı yetkililer karşıladı. Victor Nelsson yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı