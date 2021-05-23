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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Vicenza Calcio Ampute Şampiyonlar Ligi üçüncüsü oldu

Vicenza Calcio Ampute Şampiyonlar Ligi üçüncüsü oldu

Maçtan detaylar

İtalya 

-Maç sonrasından detaylar
-Genel ve detaylar

- - Ampute Şampiyonlar Ligi heyecanı Gaziantep'te devam ediyor GAZİANTEP

- Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ FK'yı 1-0 mağlup eden Vicenza Calcio üçüncü oldu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi heyecanı Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gaziantep'te devam ediyor. Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı Ampute Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün ve ikinci gün maçlarının ardından üçüncülük maçı oynandı. Üçüncülük maçında Azerbaycan'ın Karabağ FK takımını 1-0 mağlup eden İtalya'nın Vicenza Calcio takımı Şampiyonalar Ligi'ni üçüncü bitirdi. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi final maçında ise akşam saatlerinde Şahinbey Ampute ile Polonya'nın Legia Varşova takımı karşılaşacak.
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