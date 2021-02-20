VAR sistemine karşı ASİ sistemi

-Abdulla Sönmez röp

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- - Hatay’da, futbol dünyasının eleştirdiği VAR sistemine alternatif olarak ASİ sistemi geliştirildi- Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, teknoloji marifetiyle yönetilen maçlarda özellikle VAR odalarında şaibe ve taraflılık iddialarının ayyuka çıktığına dikkat çekti- Abdulla Sönmez: "VAR’dan gelen kararı beklemek için futbol dakikalarca duruyor, hem seyircinin hem de futbolcunun hevesi kaçıyor" HATAY



- Hatay’ın Merkez ilçesi Antakya’da, Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine alternatif olarak ASİ adını verdiği sistemi geliştirdi. Antakya’da, Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, VAR alternatif olarak ASİ sistemini geliştirdi. Sönmez, tamamen kendi çalışmaları sonucundan yaptığı sistemle futbolda hakem hatalarının sıfıra ineceğini belirtti.

VAR'ın kullanışsız olduğunu söyleyen Müdür Sönmez, “Söz var, yazı var. VAR sistemi yerine yerli ve milli ASİ sistemi var. Cumhurbaşkanımızın kontrol edebileceği bir mekanizma kurulmalı sözünden hareketle Zeybek oyununa benzeyen VAR sistemi yerine durmak yok yola devam sözüne uygun yerli bir sistem geliştirdim” dedi.

Sönmez, kendi icadı olan sistemden bahsederek, “ASİ sistemi, futbol oyun alanında bulunan iki yarı alanın her birinin bağımsız hale getirilmesi sonucunda ortaya çıkarılan bir sistemdir. Yani futbol sahasında bulunan iki yarı alanının birini kırmızı yarı alan olarak işaretleyeceğiz, diğeri beyaz yarı alanı olarak kalacak ve her bir yarı alan ayrı hakem tarafından yönetilecek. Bizim sistemimizde insan tarafından yönetilmesi esastır. Teknoloji sisteminde yönetilen maçlarda özellikle VAR odalarında şaibe, taraflılık söz konusu olabiliyor. Ama böyle bağımsız bir ortamda kırmızı yarı saha hakemi kendi bölgesindeki hakemliğini yapacak, beyaz yarı saha hakemi kendi bölgesindeki hakemliğini yerine getirecek” ifadelerini kullandı. Bu sistemdeki ana amacını da vurgulayan Sönmez, “Bizim buradaki asıl amaçladığımız VAR sisteminin yerine sahayı ikiye bölüp, iki hakemin yönetilmesi ve VAR hakemlerinin de imkanlar doğrultusunda sahaya inmesini sağlamak. Ya da isteğe göre yan hakemleri veya 4. hakemleri sahaya sürerek 0 maliyet ile bir sistem üretmiş hale gelebiliriz” cümlelerine yer verdi. Aynı zamanda hem maliyet açısından hem de futbolun zevk vermesi açısından yararlı bir sistem olduğunu dile getiren Abdulla Sönmez, "Ülkemiz VAR sistemini ne kadar ücretle almışsa, ASİ sistemini de daha az bir bütçeyle UEFA’ya ya da isteyen liglere sunabilir. Hakemlerin de insan olduğunu düşünürsek bütün eforu tam sahaya yaymak yerine iki yarı alanın iki hakemle yönetilmesi hem sorumluluğu azaltacaktır, hem de başarı oranın yükseltecektir. Maliyet ve hız açısından ASİ sistemimizin, VAR sistemiyle arasında dağlar kadar fark vardır. VAR’dan gelen kararı beklemek için futbol dakikalarca duruyor, hem seyircinin hem de futbolcunun hevesi kaçıyor. Bunların hiçbiri bizim sistemimizde yok. Oyun durmayacak, futbolun hevesi kaçmayacak. İnanın, ben bir daha VAR sistemini duymak istemiyorum” dedi.

Son olarak bu sistemde hakemlerin görevlerini de açıklayan Feridun Tınaztepe İlkokul Müdürü Abdulla Sönmez, “Top, kırmızıyla işaretlediğimiz yarı alana geldiğinde kırmızı saha hakemi pozisyonları değerlendirecek ve beyaz yarı alan hakemi topun o bölgeye gelmesini bekleyecektir. Pozisyonlar, beyaz yarı alanda yaşandığında beyaz saha hakemi maçı yönetecektir, bu sefer kırmızı saha hakemi kendi yarı alanında topun gelmesini bekleyecektir. Kararlar hangi bölgede verilirse verilsin, iki hakem saha içerisinde ortak karar verebilecek, çıkan kartlar ortak sayılacaktır. Kırmızı saha hakemi bir oyuncuya sarı kart gösterdiğini varsayarsak, beyaz saha hakemi aynı oyuncuyu ikinci sarı karttan oyundan atma hakkına sahip olacaktır” diyerek konuşmasını tamamladı.



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