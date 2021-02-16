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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Vali, köylülerle halı saha maçı yaptı

Vali, köylülerle halı saha maçı yaptı

Vali köylülerle halı saha maçı yaptı

Sosyal Medya Öğretmen Öğrenciler Beden Eğitimi Öğretmeni Beden Eğitimi 

-Bakanlık saha yaptı vali köylülerle maç yaptı
-Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in köylülerle maç yapması
-Renkli görüntüler,
-Köylülerin açıklaması
-Genel detaylar

- ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir ilçesine bağlı Sarıbal kırsal mahallesinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun talimatlarıyla yapımı tamamlanan tenis kortu ve halı sahada köylülerle maç yaptı. Bu haftaki ilçe ziyaretlerine Viranşehir’den başlayan Vali Abdullah Erin, ilçenin Sarıbal kırsal mahallesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yaptırılan spor tesislerinde incelemelerde bulunarak, mahalle halkıyla halı saha maçı yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu maç sonrası Vali Erin, halı saha, tenis kortu, idare binası ve müştemilatlarıyla birlikte tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulacak tesislerin Viranşehir’e ve Sarıbal’a hayırlı uğurlu olmasını diledi. Vali Erin, spor tesislerindeki incelemelerinin ardından mahalle sakinlerini evlerinde ziyaret ederek, talep ve beklentilerini dinledi. Vali Erin’e ziyaretlerinde, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ile Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de eşlik etti. Sarıbal kırsal mahallesinde, beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı’nın köy meydanına çizdiği tenis kortunda mahalle halkı ile ve öğrencileriyle tenis oynaması sosyal medyaya yansıması üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu en kısa sürede mahalleye spor tesisleri yapılacağını açıklamış ve spor turnuvaları düzenleneceğini duyurmuştu. Sarıbal’daki spor tesislerinin, Bakan Kasapoğlu’nun da katılacağı törenle açılması bekleniyor.
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