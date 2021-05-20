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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vali gençlerle çim hokeyi oynadı

Vali gençlerle çim hokeyi oynadı

Vali Abdullah Erin’in gençlerle çim hokeyi oynaması

General 

-İstiklal Marşı’nın okunması
-Genel detay ve görüntüler

- ŞANLIURFA

- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle ülke genelinde aynı anda okunan İstiklal Marşı’na Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda katıldı.
Saat 19.19’da genç sporcularla birlikte İstiklal Marşı okuyan Vali Erin, daha sonra gençlerle çim hokeyi oynadı. Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşını başlatmak için Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs 1919’un yıl dönümünde, Türkiye genelinde genç sporcular aynı anda İstiklal Marşı okudu. Korona virüs salgın tedbirleri nedeniyle büyük katılımlı bayram kutlamalarının yapılamadığı 11 Nisan Stadyumunda gerçekleşen etkinliğe, Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren ile az sayıda sporcu genç katıldı.
Saat 19.19’da İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sporcu gençlerle sohbet ederek bayramlarını tebrik eden Vali Erin, daha sonra gençlerle kısa bir çim hokeyi maçına katıldı.
Gençlerin sporla iç içe bir hayat sürmesinin önemine değinen Vali Erin, genç sporculara başarılar diledi.
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