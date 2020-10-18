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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Vali Aydoğdu farkındalık için doğa yürüyüşü yaptı

Vali Aydoğdu farkındalık için doğa yürüyüşü yaptı

Heyetin yürüyüşü

Farkındalık Ormanlı Allah 

-Dağlık ve ormanlık alanda yürüyüş
-Vali Aydoğdu Röp.
-Detay görüntüler

- AKSARAY

- Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, daire müdürleri ve kurum amirleri ile birlikte farkındalık oluşturmak için doğa yürüyüşü yaptı. Sağlıklı yaşam ve farkındalık oluşturmak için Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, daire müdürleri ve kurum amirleri ile birlikte ‘Hasan Dağı Doğa Yürüyüşü’ yaptı. Hasan Dağı Bozkurt Düzlüğünde başlayan yürüyüşte Vali Aydoğdu ve beraberindekiler, Hasan Dağı eteklerinden yaklaşık 7 kilometre sonra Helvadere Beldesi'ne indi. İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve dağcılardan oluşan heyetle birlikte yaklaşık 1.5 saat süren yürüyüşün ardından Vali Hamza Aydoğdu, Helvadere Göleti'nde beraberindekilerle kahvaltı yaptı. Yürüyüş hakkında bir açıklama yapan Vali Hamza Aydoğdu, “Burada bir farkındalık oluşturalım, arkadaşlarla birlikte bir doğa yürüyüşü yapalım dedik. Aksaray biliyorsunuz geçmişte 'Yeşil Aksaray' olarak anılırdı. Baktığınız zaman ağaçların arasından tarihi dokuları görerek ya da hiç el değmemiş manzaraları görerek çok güzel bir farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah Aksaray’da bu tür yürüyüşlere devam edeceğiz. Farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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