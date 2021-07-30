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Valentin Rosier, İstanbul'da
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Valentin Rosier, İstanbul'da

Valentin Rosier, İstanbul'da

Valentin Rosier'in gelişinden detay görüntüler

- İSTANBUL

Tezahür Tezahürat Trol Sel 


- Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların yeniden kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Fransız oyuncu, saat 23 sularında İstanbul Havalimanı'na geldi. Bir grup taraftarın karşıladığı oyuncu, taraftarların beklediği yere gelerek grubu tek tek selamladı. Taraftarların büyük sevinç gösterisinde bulunduğu Rosier, ardından arabaya binerek havalanından ayrıldı. Öte yandan taraftarların Alex Teixeira tezahüratları yapması da dikkat çekti. Valentin Rosier'in yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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