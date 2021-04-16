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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde 12. kez şampiyon

VakıfBank, Sultanlar Ligi’nde 12. kez şampiyon

Törenden detaylar

Şampiyon 

-VakıfBank'ın kupa kaldırmasından görüntüler
-Detaylar

- İSTANBUL

- VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2-0 önde olduğu Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisinde, üçüncü maçın iptal olmasıyla üst üste 3., toplamda ise 12. kez şampiyon oldu. VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi Play-Off final serisinin üçüncü maçı öncesinde Fenerbahçe takımdaki korona virüs vakaları nedeniyle maça çıkmamasıyla seride durumu 3-0’a getirdi. Üst üste üçüncü, toplamda ise 12. şampiyonluğunu elde eden sarı-siyahlı takım, son iki sezonda Sultanlar Ligi’nde oynadığı 56 maçın 54’ünden galibiyetle ayrılırken 35 yıllık tarihindeki 31. kupasını kazanmış oldu. Şampiyon VakıfBank yapılan törenle madalya ve kupasını aldı. Fenerbahçe'den törene oyunculardan Eda Erdem Dündar ile Melissa Vargas katıldı.
Sultanlar Ligi'nde sezonun enleri ise şöyle: EN İYİ PASÖR: Maja Ognjenovic (Vakıfbank) EN İYİ SMAÇÖR: Michelle Bartsch-Hackley (Vakıfbank) EN İYİ ORTA OYUNCU: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe) EN İYİ PASÖR ÇAPRAZI: Melissa Vargas (Fenerbahçe) EN İYİ LİBERO: Ayça Aykaç (VakıfBank) EN DEĞERLİ OYUNCU (MVP): Isabelle Haak (Vakıfbank) MİSLİ.COM ÖZEL ÖDÜLÜ: Zehra Güneş (VakıfBank)
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