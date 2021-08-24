Uşaklı şampiyon memleketinde coşkuyla karşılandı

-çiçek ve konfetilerden görüntü

-konuşmalardan görüntü

-şampiyon omuzda taşınırken görüntü

-oyun havası oynanırken görüntü

-motor hediye edilirken görüntü

-çeşitli detaylar



( UŞAK ) UŞAK



- Uşaklı karate Şampiyonu Süleyman Aydemir, memleketinde davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı. Finlandiya’da düzenlenen 48. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Avrupa Karete Şampiyonası’nda mücadele eden Süleyman Aydemir, İlk turda Polonyalı Krystian Krajnik’i bitime 29 saniye kala 9-0 teknik üstünlükle yenen Aydemir, ikinci turda Letonyalı Druva Martins’i 5-0 hakem kararıyla geçti. Çeyrek finaldeki rakibi Avusturyalı Armin Selimovic maça çıkmayınca otomatikman son dörde kalan Aydemir, yarı final maçında Vladislav Vakarelov’u 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde Hollandalı sporcu Ricardo Franken’i 6-1 gibi üstün bir skorla yenen Uşaklı sporcu Aydemir, kariyerinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Yapılan turnuvanın ardından Aydemir memleketi Uşağa geldi. Şampiyon Aydemir memleketinde vatandaşlar tarafından davul ve zurnayla karşılandı. Aydemir’e karşılanma sırasında konfeti eşliğinde çiçekler hediye edildi. Burada açıklamalarda bulunan Aydemir, vatandaşların desteğiyle buralara geldiğini ve maç sırasında verilen desteklerle motivasyon olduğunu belirtti.

Gelen başarıyla beraber çok mutlu olduklarını ifade eden Aydemir’in hocası Özlem Güngör ise, “Performansından çok memnunduk. Bize bunu yıllardır kanıtladı. Bu sadece bu sene olmuş bir şey değil. 8 yılın emeği var. 8 yıl boyunca hiçbir antrenmanı kaçırmadı. Hastalansa da sakatlansa da tüm antrenmanlarına katıldı.

Hiçbir şekilde aksaklık yapmadı. Biz ne dediysek arkamızdan geldi. Avrupa Şampiyonası'nda, yani böyle bir podyumda ilk defa yarıştı ve burayı da şampiyon olarak bitirdi. Çok mutluyuz. Bütün maçlarında çok üstündü. Milli takımda ümit erkek kategorisinde tek derece yapan sporcu Süleyman'dı. Arkasında oturmak, orada onu izlemek gurur vericiydi” şeklinde konuştu.

Açıklamalarda bulunan Antrenör Dinçer Güngör de, “Bizim aynı toprakları paylaştığımız bir ilden Avrupa Şampiyonu çıktı. Demek ki bir şeyler imkansız değilmiş. İsteyince, çalışana Allah veriyormuş. Bambaşka bir duygu. Ben bunu Süleyman'da ilk defa yaşadım. İnanın hepinizde aynı mutluluğu, aynı sevinci yaşayacağız. İnşallah Allah hepinize nasip eder” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından çeşitli sloganlarla omuzlarda taşınan Aydemir’e antrenörleri tarafından motosiklet hediye edildi. Ayrıca konuşmalar sırasında bir vatandaş ise Uşaklı Şampiyon Süleyman Aydemir’in bir sokak ve caddeye isminin verilmesi gerektiğini söyledi.





