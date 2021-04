Ünal Karaman: 'Şapkamızı önümüze koyacağız'

- Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray karşısında kötü bir oyun sergilediklerini belirterek, "Bunun için şapkamızı önümüze koyacağız. Her ne kadar lig az kalmış olsa da profesyonel hayat hem bizim için hem de oyuncular için devam edecek" dedi.

Süper Lig’in 35. haftasında Göztepe, konuk ettiği Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Karşılaşmanın zor olacağını bildiklerini ifade eden Karaman, "Her ne kadar iki takımın da pozisyonel eksiklikleri olsa da özellikle rakibimizin orta sahada hücum özelliği olan orta sahalar ile aktif bir oyun içerisinde olacağını düşünüyorduk. Belki dikkat olarak en çok üzerinde durduğumuz, en çok dikkat etmemiz gereken konu üzerinden en ağır darbeyi yedik. Hem savunmamızın arasında duran forvet oyuncularının orta sahaya katılımı hem de kanatların orta sahaya desteği ile beraber biz kendi savunma ve orta saha merkezimizde istediğimiz çoğalmayı ve istediğimiz hamleyi yapamadık. Dolayısı ile özellikle ilk yarı için söyleyeyim; takım kimyası bozuk ve saha içerisinde problemlere çözüm üretememiş bir takım görüntüsünde kaldık. Bu bizim için bir handikaptı" dedi.

"Şapkamızı önümüze koyacağız" İkinci yarıda daha derli toplu oynamaya çalıştıklarını söyleyen Ünal Karaman, "Ama onda da kritik bir iki pozisyonda istediğimiz sonlandırmayı yapamadık. Maalesef bir penaltı golü işimizi daha da zora soktu. Hayatın her anı öğrenmeye devam edeceğiz. Tabii ki biz hem camia olarak hem de bireysel futbolcu olarak bazen canımızı acıtmamız gerekiyor. Tek başına olduğumuz yeri ne ben ne de oyuncularım yeterli görmemesi gerekiyor mücadele anlamında. Eğer bu formayı giyiyorsak öncelikle yarışı kendi içimizde yapmalıyız, kendimizi aşmaya gayret göstermeliyiz. Kendi işimizi doğru yaptıktan sonra da saha içerisinde problem ne olursa olsun onu çözme adına ekstra destek vermeliyiz. Biz bugün özellikle ilk yarı saha içerisinde rakibimizin ortaya koyduğu problemlere istediğimiz çözümleri üretemedik. Bunun için şapkamızı önümüze koyacağız. Her ne kadar lig az kalmış olsa da profesyonel hayat hem bizim için hem de oyuncular için devam edecek. Böyle acı tecrübeler yaşayarak gerçekle yüzleşmeye çalışacaklar. Bugünkü müsabaka sanırım ders almak isteyene önemli bir dersti" ifadelerini kullandı.



