Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ünal Karaman: 'Sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı mağlubiyet değildi'

Ünal Karaman: 'Sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı mağlubiyet değildi'

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın açıklamaları,

- Ünal Karaman: "Sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı mağlubiyet değildi" GAZİANTEP

Lyon Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 


- Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı mağlubiyet değildi" dedi.
Göztepe, Süper Lig’in 24. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK’ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 26 puanda kalan ve galibiyet hasreti dört maça çıkan İzmir ekibi, yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde henüz galibiyetle tanışamadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, mağlup oldukları için üzgün olduklarını ve bu sonucu hak etmediklerini söyledi.

"Sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı mağlubiyet değildi" Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Kaybettiğimiz için üzgünüm. Bu sonuç sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı değildi. Çünkü verilmeyen gollere baktığımızda ciddi anlamda tartışılması gereken iki karar vardı. Özellikle yediğimiz ilk gol öncesindeki pozisyon ofsayttı. Sahada da bunun için itirazımızı yaptık. Devamında da gol yedik. Rakibimizin kalemizi bulan iki şutu var ve sonuç da 2-0 oldu. Ama baktığımda maçın sonucuna etki edecek pozisyonların tamamına yakınında bizim aleyhimize çıkan kararlar var. Camiam adına üzgünüm. Gaziantep benim emek verdiğim, alın teri döktüğüm bir yer. O yüzden galibiyetten dolayı onları tebrik ediyoruz. İki takım futbolcuları da iyi niyetle sahada mücadele verdi. Maç içerisinde kritik pozisyonların tamamının bizim aleyhimize olması beni ve bu camiaya gönül veren milyonları da üzdü" ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı