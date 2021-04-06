Ünal Karaman: “İnşallah bu serüveni devam ettireceğiz”



- Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Önümüzde daha rahat bir şekilde bakıp, daha rahat bir şekilde düşünüp karar verecek bir ortam içerisinde inşallah bu serüveni devam ettireceğiz” dedi.

Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe’nin Teknik Direktörü Ünal Karaman, korona virüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini, futbol takımlarının da büyük zorluklar yaşadığını söyledi.



Forma rengi ne olursa olsun mücadele eden tüm futbolcuları ve tüm profesyonelleri tebrik eden Karaman, “Bir maçın bilgilerini zihnimizde temizleyip yeni maçın bilgileriyle donatmak ve her gün pandeminin konuşulduğu bir ortamda bu oyuncular saha içinde bir mücadele verebiliyorsa, onların özel bir alkışı hak ettiğini düşünüyorum. İlk yarı bizim açımızdan da rakibimiz açısından da genelde kontrollü bir oyun tarzında geçti ama ikinci yarı daha futbolun doğrularıyla oynayan, daha çok pozisyon üreten ve kazanma adına doğruları yapan takımımı kutluyorum. Umarım ki bu galibiyet bize gönül verenleri de mutlu etmiştir. Önümüzde daha rahat bir şekilde bakıp, daha rahat bir şekilde düşünüp karar verecek bir ortam içerisinde inşallah bu serüveni devam ettireceğiz” dedi.

Karaman, Göztepe’nin maçların ilk yarılardaki performansının hatırlatılması üzerine, “Biz başlangıç ve bitiş düdüğü arasında değerlendiriyoruz, oyuncularımıza da bunu anlatmaya çalışıyoruz ama ligde fiziksel zorlanmalar çok üst düzeyde” diye konuştu.

Müsabakalara zihinsel hazırlıkta da sorun yaşanabildiğini kaydeden Karaman, “Şükürler olsun ki ilk yarı oynayıp da ikinci yarı duran bir takımımız yok. En azından ilk yarıda oynadığımız rakibe en azından bu maç için maçın genelinde pozisyon vermeden tamamladığımız müsabaka oldu, bu bizim adımıza sevindirici. Mağlup şekilde içeriye girdiğim anda sizler ne kadar üzülüyorsanız, aynı üzüntüyü ben de yaşıyorum, kabul edemiyorum, onları anlamaya çalışıyorum, siz de anlamaya çalışın. Anlayışlı olalım biraz da” ifadelerini kullandı.



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