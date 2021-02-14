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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ünal Karaman: 'Doğrularımızı artırarak ve geliştirerek devam edeceğiz'

Ünal Karaman: 'Doğrularımızı artırarak ve geliştirerek devam edeceğiz'

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklamaları

- Ünal Karaman: "Doğrularımızı artırarak ve geliştirerek devam edeceğiz" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Uttu Rektör 


- Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından çalışmalarının karşılığını aldıkları bir galibiyet olduğunu söyleyerek, "Doğrularımızı artırarak ve geliştirerek devam edeceğiz. Büyük başarılara imza atacağız" dedi.
Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman müsabakayı değerlendirdi. Karaman, göreve geldikleri andan itibaren futbolcularının samimi bir gayreti olduğunu belirterek, "Galip gelemediğimiz son 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynadık. Futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımdık ama sonuç alamıyorduk. Bugün o gayreti yine futbolun doğrularını artırarak arzu ettiğimiz, ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Oyuncularımızın çalışmalarının karşılığını alması gerektiği bir galibiyetti. Camiamıza hayırlı olsun. Tabii ki doğrularımızı artırarak, daha geliştirerek devam edeceğiz. Eksiklerimiz hiçbir zaman bitmez. Onları da hızla azaltıp, çok daha arzu edilen, çok daha özlemle ve hasretle beklenen, camiasına hizmet odaklı, kalitesine hem insanlık olarak hem yetenek olarak sahada kullanmaya gayret eden oyuncu grubuyla büyük başarılara imza atacağız. Bunun inancını taşıyorum. Lig, zor bir lig, her takımın kendine göre bir gücü, bir silahı var. Bu bizim moralimizi güçlü tuttu ama oynayacağımız önümüzde çok zorlu müsabakalar var. Evet bunun sevincini yaşayacağız ama aynı disiplinle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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