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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Ünal Karaman: 'Dirençli ve iyi bir takıma karşı galibiyet aldık'

Ünal Karaman: 'Dirençli ve iyi bir takıma karşı galibiyet aldık'

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın açıklamaları

- Ünal Karaman: "Dirençli ve iyi bir takıma karşı galibiyet aldık" İZMİR

Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazanmanın güzel olduğunu belirterek, dirençli ve iyi bir takıma karşı galibiyet alan oyuncularını tebrik etti. Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, müsabakanın bu kadar zor olacağını hesap etmediklerini söyledi.

Son vuruşlarda eksiklerinin bulunduğunu kaydeden Karaman, "Final pasları ve son vuruşlardaki eksikliğimiz bugün bizi oldukça zorladı. Final paslarında ve son vuruşlarda dikkatli olsak maçı erken koparabilirdik. Onun üzerine biraz daha yoğun çalışacağız. Psikolojisi yüksek bir müsabakaydı bizim açımızdan da. Her şeye rağmen alınan 3 puan bizi mutlu etti. Onun moraliyle Alanya deplasmanına hazırlanacağız. İyi oynayarak kaybettiğimiz müsabakalar vardı, bu onun telafisi gibi oldu. Birçok eksiğimizi 3 puan alarak görmüş olmak, geleceğe daha güvenli bir şekilde bakmamıza vesile olacak. Disiplinden taviz vermeden yine çalışmaya devam edeceğiz. En azından pahalıya patlamayan bir sonuç oldu" diye konuştu.

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