Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Ümit Özat: “VAR olmasa Türk futbolunun vay haline”

Ümit Özat: “VAR olmasa Türk futbolunun vay haline”

Ümit Özat açıklamaları

- ADANA

Basın Toplantısı Toplantı Allah Forma Rektör 


- TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Teknik Direktör Ümit Özat, berabere kaldıkları Samsunspor maçı sonrası, “VAR olmasa Türk futbolunun vay haline. Bu lige işte değer verilmiyor, ‘VAR’ verilmiyor. İnşallah bir gün bir yetkiliyle görüşürüz o zaman Türk futbolunun içindeki sıkıntıları anlatırız” dedi.
Adana Demirspor, ligin 8. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Maçın değerlendirilecek çok tarafı var. Hakemin yönetiminden sonra ama çok da bir tarafı yok. Bugün fena bir oyun olmadı. Geri düştükten sonra oyuncuların performansı çok önemliydi. Böyle 6 puanlık maçlarda geriye düşüp beraberliği yakalamak da 4 puan değerindedir. 8’inci haftayı 15-16 puanla geçersek iyi diyordum. Şu an 15 puanımız var. Bazı oyuncuları ekonomik kullanmak durumundayız. Öndeki oyuncularımız yaş olarak ileri oldukları için değiştirerek kullanmalıyız. İlk yarının bazı bölümlerinde cılız kaldık. Kazanmaktan başka bir şansımız yok. Samsunspor’a da başarılar diliyorum. Hakem 2 sene önce yine Altay maçında canımızı yakmıştı. Konuşuyoruz hep ama birilerinin kulağından girip çıkıyor. ‘VAR’ olmasa Türk futbolunun vay haline. Bu lige işte değer verilmiyor, ‘VAR’ verilmiyor. İnşallah bir gün bir yetkiliyle görüşürüz o zaman Türk futbolunun içindeki sıkıntıları anlatırız” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı