Ümit Özat: “VAR olmasa Türk futbolunun vay haline”



- TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da Teknik Direktör Ümit Özat, berabere kaldıkları Samsunspor maçı sonrası, “VAR olmasa Türk futbolunun vay haline. Bu lige işte değer verilmiyor, ‘VAR’ verilmiyor. İnşallah bir gün bir yetkiliyle görüşürüz o zaman Türk futbolunun içindeki sıkıntıları anlatırız” dedi.

Adana Demirspor, ligin 8. haftasında evinde Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, “Maçın değerlendirilecek çok tarafı var. Hakemin yönetiminden sonra ama çok da bir tarafı yok. Bugün fena bir oyun olmadı. Geri düştükten sonra oyuncuların performansı çok önemliydi. Böyle 6 puanlık maçlarda geriye düşüp beraberliği yakalamak da 4 puan değerindedir. 8’inci haftayı 15-16 puanla geçersek iyi diyordum. Şu an 15 puanımız var. Bazı oyuncuları ekonomik kullanmak durumundayız. Öndeki oyuncularımız yaş olarak ileri oldukları için değiştirerek kullanmalıyız. İlk yarının bazı bölümlerinde cılız kaldık. Kazanmaktan başka bir şansımız yok. Samsunspor’a da başarılar diliyorum. Hakem 2 sene önce yine Altay maçında canımızı yakmıştı. Konuşuyoruz hep ama birilerinin kulağından girip çıkıyor. ‘VAR’ olmasa Türk futbolunun vay haline. Bu lige işte değer verilmiyor, ‘VAR’ verilmiyor. İnşallah bir gün bir yetkiliyle görüşürüz o zaman Türk futbolunun içindeki sıkıntıları anlatırız” diye konuştu.





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