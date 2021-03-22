Ümit Milliler, Hırvatistan ve Sırbistan maçı hazırlıklarına başladı



- Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ve Sırbistan ile oynanacak hazırlık mücadeleleri öncesi İstanbul’da toplandı. İdman sırasında Teknik Direktör Tolunay Kafkas, genç oyuncularla bire bir sohbetler yaptı. Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'te Hırvatistan ve 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan U21 Milli Takımları ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına İstanbul’da başladı.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetiminde yapılan antrenman öncesi, tecrübeli teknik adam, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. İdmanın basına açık bölümünde futbolcular ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından, koordinasyonu çalışması yaptı. Kafkas, oyuncularla yakından ilgilendi İdman öncesinde Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, futbolcularıyla yakından ilgilendi. Kafkas özellikle antrenman sırasında Kayserispor’un genç file bekçisi Doğan Alemdar ile Beşiktaş’ta forma giyen Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz ile sohbet etti. Ümit Milli Takım, 26 Mart Cuma Hırvatistan ile oynayacakları mücadele öncesinde bugün Zagreb’e uçacak.



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