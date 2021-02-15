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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmandan detaylar

- İSTANBUL

Parmak Toplantı Yıldızlı İskoçya Rektör 


- 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan’la mücadele edecek Ümit Milli Futbol Takımı bu süreçte yapacağı kamp çalışmalarının ilk etabında hazırlıklarını sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Teknik Direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde medya mensupları da yer aldı. Tolunay Kafkas'ın saha içinde yaptığı toplantıyla başlayan çalışma, daha sonra ısınma hareketleriyle devam etti. Ay-yıldızlılar ardından taktik idmana geçti ve geniş alanda üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Takımlarının maçları nedeniyle kampa henüz katılmayan Bünyamin Balcı ve Gökhan Altıparmak antrenmanda yer almadı. Bu futbolcular yarın kampa dahil olacak. Kırmızı-beyazlıların kamp çalışmaları 18 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek.
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