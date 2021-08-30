Ümit Milli Takım Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladı

-Ümit milli oyuncu Enver Eren Elmalı'nın açıklamaları

-Ümit milli oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ın açıklamaları

-antrenmandan detaylar



- - Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas:- “Hedefimiz finallere katılmak” DÜZCE



- Düzce’de, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçları hazırlıklarına başlayan Ümit Milli Takım’da teknik direktör Tolunay Kafkas, “Ben ve oyuncularımız inançlıyız. Grup zor da olsa bu gruptan birinci hedefimiz finallere katılmak” dedi.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Belçika ve İskoçya ile oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçları için Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklara başladı.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas ve oyuncular Ömer Faruk Beyaz, Eren Elmalı ve Serhat Ahmetoğlu antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. “Ben ve oyuncularım inançlıyız” Teknik Direktör Tolunay Kafkas, “Hazırlıklarımıza dün itibari ile başladık. Bugün gelen oyuncularımızla birlikte takımımız tamam oldu. 2 oyuncumuz da bu akşam gelecek. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son Ukrayna maçını baz alırsak oldukça iyi şeyler yaptık. Özelikle oyun anlayışımız ve felsefemizi takıma oturtmaya çalıştık. Bir bina kurduk. Bu binanın temeline pres kültürünü, ofansif geçiş ve savunma arkasına nasıl geçeriz konuları ile birlikte bir sürü prensiplerin altına diğer prensipleri ekleyip bu 3-4 günlük kampa sığdırmaya çalışacağız. Oyun olarak bir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum. Yenmek için bütün argümanları kullanacağız. Ben ve oyuncularımız inançlıyız. Grup zor da olsa bu gruptan birinci hedefimiz finallere katılmak. İlerleyen günlerde zaten hep beraber bunu değerlendireceğiz” dedi.

"Burası bir geçiş yeri" 21 yaş altı milli takımın önemine vurgu yapan Kafkas, “Olması gereken şey buydu zaten. Özellikle 21 yaş altı milli takımının önemini de bu vesile ile vurgulamak istiyorum. Burası bir geçiş yeri. A takıma çıkacak oyuncular burada süre alacaklar, kulüplerinde süre alacaklar ve A milli takım ile kendi takımlarında oynayacaklar. Bu zaten olması gereken şey. Biz ne kadar genç oyuncuya yatırım yaparsak, bunlar süre alırlarsa milli takımlar da o kadar başarılı olur. Kulüplerimiz de o kadar başarılı olur. Birçok genç oyuncuyu oynattım çalıştığım kulüplerde de burada da. Bunlar bizim göz bebeğimiz, geleceğimiz. Onlara önce bir şeyler vereceğiz daha sonra isteyeceğiz. Hiçbir şey vermeden bir şey istemek doğru değil” ifadelerini kullandı. “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” Milli Takım oyuncularından Serhat Ahmetoğlu, “Kampımız başladı.

Sıkı çalışma halindeyiz. Antrenmanlarımız devam ediyor. Maçlara en iyi şekilde hazırlanıp maçımıza çıkacağız. Mutlak galibiyet için çıkacağız. Sıkı çalışıyoruz. Bu 2 maçı da kazanmak için çıkacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

“Hazırız” Milli Takım oyuncularından Enver Eren Elmalı ise, “Buraya ilk gelişim, ümit milli takıma. Gerçekten çok güzel bir ortam var burada. Çok güzel karşılandık. İki tane çok kritik maç oynayacağız. Hazırız. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Zor maçlar ama takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“Ümidimiz lider olmak” Milli Takım oyuncularından Ömer Faruk Beyaz da, “İki tane önemli maçımız var. Avrupa şampiyonasının ilk resmi maçları. Hazırlıklara yeni başladık. Takımımız yeni toplandı. Güzel bir başlangıç oldu. Bugün ikinci antrenmanla da devam edeceğiz. Her şey iyi gidecek. Ümidimiz iki maçı da güzel atlatarak grupta iki maçta da 6 puan alarak lider olmak” ifadelerini kullandı.

