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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Ümit Karan: 'Hakem hataları oyun dengemizi bozdu'

Ümit Karan: 'Hakem hataları oyun dengemizi bozdu'

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan'ın açıklamaları

- Ümit Karan: "Hakem hataları oyun dengemizi bozdu" İZMİR

Kırmızı Kart Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- TFF 1. Lig’in 24. hafta maçında Boluspor’u konuk eden Menemenspor, rakibine 3-0 mağlup oldu. Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hakem hataları bütün oyun dengemizi bozdu. Bu maçta hakem hatalarının sayısı çok fazlaydı" dedi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Farklı mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Gole gittiğimiz bir pozisyonda Rıdvan'ın sakatlanıp çıkması bizi golden etti. Devre sonunda da bir futbolcumuz oyundan atıldı. 10 kişi kaldık. Oyunda hakem arkadaşların son derece olumsuz etkileri oldu. İlk yarı net bir penaltımız verilmedi. Yusuf'un kırmızı kart pozisyonundan önce de ofsayt pozisyonu var. Bu hatlar bütün oyun dengemizi bozdu. Bu maçta hakem hatalarının sayısı çok fazlaydı" dedi.

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