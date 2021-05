Uğur Balcıoğlu: 'Her şey silinebilir ama silinmeyecek bir şey var o da şampiyonluktur'

-Detaylar



- Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, şampiyon olarak 2. lige çıktıkları maçın ardından "Her şey silinebilir ama silinmeyecek bir şey var o da şampiyonluktur' demiştim. Kimse bu çocukların şampiyonluklarını silemez. Silmeye kimsenin gücü yetmez. Onlar Bucaspor ve futbol tarihine altın harflerle kendi isimlerini yazdırdılar" dedi.

Misli.com 3. Lig play-off final maçında karşılaştığı İskenderun Futbol Kulübü’nü penaltılarda 3-2 mağlup eden Bucaspor 1928’de teknik direktör Uğur Balcıoğlu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uğur Balcıoğlu, çok zor bir ligi geride bıraktıklarını aktararak, “Play-offa giremeyecek takımlar bile bence şampiyon olabilecek takımlardı. Çok zorlu gruptan son dakikalarda Edirnespor maçında şampiyonluğumuzu kaybetmiştik. İnanılmaz şekilde moral motivasyonun geri düşeceğini herkes bekliyordu ama inanılmaz şekilde çok güzel şeyler yaptık. Çocuklara ne diyeyim Allah razı olsun hepsinin ayağına sağlık. Ben onların hocası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Karakterli dürüst çalışkan bir futbolcu topluluğu ile beraber bir yola çıkmak çok güzel bir şey. Sonu şampiyonluk olması çok daha güzel bir şey. Acı çektik mi çektik ama acı çekmeden de güzel günler gelmiyor. Bugünler için acı çekmiştik” şeklinde konuştu.

"Her şey silinebilir ama silinmeyecek bir şey var o da şampiyonluktur” Lig maratonu boyunca oyuncularıyla sürekli birlikte olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, “Çocuklarla beraber aşağı yukarı 6 aydır hiç evime gitmedim. Çocuklar da ona keza. Ayrılmadık. Beraber orda ekmeği bölüştük, iftarı açtık, sahuru yaptık. Yemeğimizi yedik. Her şeyi paylaştık. Unutulmayacak hatıralarımız var. Onlara o zaman ‘hesaplardan paralarınız silinebilir, evlerinizi kaybedebilirsiniz, her şey silinebilir ama silinmeyecek bir şey var o da şampiyonluktur’ demiştim. Kimse bu çocukların şampiyonluklarını silemez. Silmeye kimsenin gücü yetmez. Onlar Bucaspor ve futbol tarihine altın harflerle kendi isimlerini yazdırdılar. Hiç de kolay olmadı. Çok çalıştılar çok çabaladılar” ifadelerini kullandı. “Vazgeçmedikleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum” Şampiyonluktan hiç vazgeçmediklerini söyleyen Uğur Balcıoğlu, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı: "Daha önce futbolcularıma söylemiştim evet savaşları bizler yönetiyoruz komutanlar yönetiyor ama savaşları askerler kazanıyor ve ben böyle askerlere sahip olduğum için de çok mutluyum. Camiamıza, başkanımıza kulüp personelimize, taraftarımıza teknik ekibime tesiste çalışan bekçisinden çimcisine unuttuğum kim varsa bilmiyorum. Anamın ellerinden öpüyorum. Babam cennettedir umarım. Şampiyonluğu babama gönderiyorum. Herkese hediye ediyorum. Biz bir şey yaptık. Biz hiç vazgeçmedik. Vazgeçmedikleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum."