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Turnuva başladı, satranç heyecanı sürüyor
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Turnuva başladı, satranç heyecanı sürüyor

Turnuva başladı, satranç heyecanı sürüyor

-Satranç oynayan sporcular detay

Yarış Satranç Uluslararası Satranç Turnuvası Gori 

--Buruciye A.Ş. Müdürü Mustafa Altun röp

- SİVAS

- Sivas’ta 4 kategoride 41 farklı şehirden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı.
Sivas Buruciye Medresesi bahçesinde düzenlenen ‘Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası’ Sivas Valiliği koordinesinde Buruciye A.Ş. sponsorluğunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Satranç İl Temsilciliği ve Satranç Federasyonu’nun destekleriyle gerçekleştiriliyor. 2 gün sürecek satranç turnuvasında sporcular 4 kategoride yarışacak. Dereceye giren sporculara yaklaşık 10 Bin TL civarında ödül dağıtılacak. "2 gün sürecek" Buruciye A.Ş. Müdürü Mustafa Altun, “İlkini 2015 yılında başlamış olduğumuz ‘Buruciye Satranç Turnuvası’ ulusal anlamda yapmıştık, devamında yine 2’incisini de ulusal anlamda yaptık. Yarışmanın 3’üncüsünü de uluslararası arenada yaptık. Bu sene de pandemiden dolayı 2 yıl ara verdiğimiz turnuvamızı bu yıl 4’üncüsünü ulusal anlamda başlattık. 41 ilden 236 yarışmacımız başvurdu. Ayın 4’ü ile 5’i olarak 2 gün sürecek turnuvamız. 4 kategoride yarışan yarışmacılarımıza yaklaşık 10 Bin TL civarında ödül dağıtacağız” dedi.

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