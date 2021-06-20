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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması’nın üçüncü etap yarışları tamamlandı

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması’nın üçüncü etap yarışları tamamlandı

Paraşüt inis parkuru

Atmosfer Yamaç Paraşütü Gökyüzü Şampiyon Paraşütçü 

--paraşüt inişleri
--paraşütler detay
--ödüllerin dagitlmasi
--Ödüllerin dağıtılması
-- Kerem Dinçer röportaj
--Kubra Cengiz röportaj
--Yamaç paraşütçüleri detay

- HATAY

- Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası’nın Hatay etabında genel klasmanda Kerem Dinçer, kadınlar klasmanında ise Kübra Cengiz birinci oldu. Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2 gün süren şampiyonanın 3. etabına, 30 ilden 50 sporcu katıldı.
Çevlik Tepesi’nden atlayış yapan sporcular, paraşütleriyle gökyüzünde süzülerek renkli görüntüler oluşturdu. Sporcular, dünyanın en uzun kumsalları arasında yer alan Samandağ Sahili’ne iniş yaptı. Yarışlar sonunda genel klasmanda Kerem Dinçer birinci, Harun Karateke ikinci, İbrahim Dinçer üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında ise, Kübra Cengiz birinci, Aleyna Özel ikinci, Merve Kanmaz üçüncü sırada yer aldı. Kulüp klasmanında da ise, Adana yamaç paraşütü kulübü birinci, Gökyüzü havacılık kulübü ikinci, Çakırman havacılık kulübü üçüncü sırada yer aldı. Yarışma sonunda ayrıca tandem ve akrobasi gösterileri sunuldu. Organizasyonda dereceye giren sporculara ödüllerini aldı. Genel klasmanda birinci gelen Kerem Dinçer, "Buraya ikinci gelişimiz , en son 2019 da buraya geldik. 2020 yılında da yarışma olacaktı ama pandemiden dolayı gelemedik, tekrardan bu sene vesile oldu. Güzel bir atmosfer vardı , Hatay halkı yine bizi güzel misafirperver ile karşıladı. Hava şartları biraz zorlasa da yarışma güzel geçti. Buraya gelen bütün sporculara teşekkür ediyoruz , herkese başarılar diliyoruz" dedi.
Kadınlar klasmanında birinci olan Kübra Cengiz ise "Yamaç paraşütü pilotuyum, bu sporla uğraşıyorum. Hatay’ın Samandağ İlçesine 3. Etap için geldik. Bu etabımız biraz zorlu geçti ama çok iyiydi. Erzincan’dan Üzümlü spor kulübünden katılıyorum ve kadınlar takımı klasmanında birinci oldum. Gerçekten çok güzel bir organizasyondu, herkese çok teşekkür ve tebrik ediyorum" dedi.

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