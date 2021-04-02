Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu güven tazeledi

-TMPK Başkan Yardımcısı Murat Aksu'nun açıklamaları

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- - TMPK Başkan Yardımcısı Murat Aksu: "Hem Türkiye sporu hem milli paralimpik engelli sporuna hayırlı olsun" İSTANBUL



- Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Olağan Seçimli Genel Kurul’u yapılırken, mevcut Başkan Ahmet Yavuz Kocaömer güven tazeledi. TMPK Başkan Yardımcısı Murat Aksu, "Hem Türkiye sporu hem milli paralimpik engelli sporuna hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, 9. Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Yapılan genel kurulun ardından mevcut başkan Ahmet Yavuz Kocaömer ve yönetim kurulu yeniden seçildi. TMPK Başkan Yardımcısı Murat Aksu ise genel kurulu İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi. Geçen sene pandemiden dolayı yapamadıkları genel kurulu yaptıklarını aktaran Aksu, “Bu yıl serbest olur olmaz yaptık. 9. Olağan Genel Kurulumuzu icra etmek üzere buradayız. Yeterli sayıyı topladılar. Hem Türkiye sporu hem milli paralimpik engelli sporuna hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. İnşallah genel kurulda seçilecek yeni yönetim kurulumuzun gelecek dönemde Türkiye’ye olimpiyat getirme yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Japonya’daki olimpiyatlarda elimizden geldiğince en iyi şekilde temsil ederiz” şeklinde konuştu.

"En kısa sürede faaliyetlere başlayacağız” Aşılamanın tamamlanmasıyla yeni faaliyetleri hayata geçireceklerini söyleyen Murat Aksu, “Şu anda pandemi koşullarından dolayı hem dünyada hem ülkemizde sıkıntılardan dolayı ekstra bir yeni faaliyet alanımız olmadı. İnşallah aşılamadan sonra 3-5 ay içerisinde gelecek olimpiyatlar ve ondan sonraki süreçle ilgili en kısa sürede faaliyetlere başlayacağız” ifadelerini kullandı. Sporcuların pandemi şartlarında çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Aksu, şu ifadelere yer verdi: "Sporcularımız bütün sağlık koşullarımız en iyi şekilde tedbirleri alarak olimpiyatlarda kendilerine düşen görevi yapmaları için çalışıyorlar. Çok hassas bir dönem. Bir tarafta olimpiyatlarda derece almak diğer tarafta sağlığını sporcularımız en gözetilmesi gereken kısımlarda gözetiyoruz.” Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin seçimin ardından oluşan yeni kurulları şu şekilde: Yönetim Kurulu Mehmet Baykan Abdullah Güven Ahmet Ağaoğlu Hüsnü Güreli Ahmet Yavuz Kocaömer Alpaslan Baki Ertekin Berrin Altınöz Birol Aydın Burak Sarıca İbrahim Gümüşdal İbrahim Halil Korkmaz Murat Aksu Murat Çelikkanat Şenes Erzik Ümit Deniz Kurt Kemal Özcanlı (Yedek) Abubekir Özcan (Yedek) Ali Evren Doğru (Yedek) Ali Bahadır (Yedek) Meral Canlı (Yedek) Cafer Levent Karataş (Yedek) Denetleme Kurulu Hayati Babaoğlu Gülderen Karadayı Sultan Özdemir Ali Asker Koçak (Yedek) Mehmet Özarman (Yedek) Simay Karahan (Yedek) Sicil ve Disiplin Kurulu Arif Yücel Cihangir Yıldırım Sezai Bağbaşı Burçak Küçükçalı (Yedek) Gürsel Kınay (Yedek) Sinan Yılmaz (Yedek)



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