Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası sona erdi

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- ORDU



- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Türkiye Masterlar Bisiklet Yol Şampiyonası’nın yol etabı tamamlandı. Türkiye Bisiklet Federasyonu 2020 yılı faaliyet programında yer alan bisiklet şampiyonası, Perşembe ilçesinden start aldı. 15 ilden, 44 sporcunun katılım sağladığı şampiyonada sporcular, yol etabında toplam 70 kilometre pedal çevirdi. Şampiyonanın ikinci gününde düzenlenen etapta dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, Spor İl Müdürü Mustafa Genç ve protokol tarafından takdim edildi. Sakin şehir unvanına sahip Perşembe'nin bu tür organizasyonlara ilerleyen günlerde yeniden ev sahipliği yapacağını ifade eden Mustafa Sayım Tandoğan, “Güzel bir organizasyon oldu. Bizim ilçemiz 'Sakin Şehir' unvanına sahip ve bu ruha yakışır bir yarışma oldu. Bu tür programların ilçemizin tanıtımı açısından da faydalı oluyor. Bisiklet sporunun da ayrı bir güzelliği var. İlçemiz turizm anlamında da yol alıyor ve yatırımalar devam ediyor” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Masterlar Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nın Ordu’nun Perşembe ilçesinde yapılmasının keyif verici olduğunu ifade eden Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise, “Bisiklet sporu için en güzel parkurlardan birisi. Organizasyona katılan tüm takımlar da memnuniyetlerini belirttiler” şeklinde konuştu.

Şampiyonaya Adana’dan katılan Harun Türünz, zor bir yarış olduğunu vurgulayarak, kazasız bir yarış geçmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Şampiyonada, Master 35 yaş kategorisinde Mustafa Şirin 1., Oğuzhan Özçelik 2., Hakan Yıldırım 3., Master 45 yaş kategorisinde Mutlu Erçelik 1., Harun Türünz 2., Ali Görkem Algın 3. olurken, Master 55 yaş kategorisinde ise Ali Rıza 1., Zekeriya Ertürk 2. ve Mahir Aydın da 3.'lük elde etti.



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