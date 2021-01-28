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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar’dan Uludağ açıklaması

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar’dan Uludağ açıklaması

TOPLANTIDAN DETAYLAR

Dera Dinler Toplantı 

-TDF BAŞKANI ERSAN BAŞAR İLE RÖPORTAJ

- BURSA

- Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Tertip Kurulu ve dağcılık kulübü temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Bursa Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde, Tertip Kurulu ve dağcılık kulübü temsilcileri ile buluştu. Başar, toplantıda kulüp temsilcilerinin sorunlarını dinlerken, taleplerinin karşılanması için çalışmaları hızlandıracaklarını söyledi.

Toplantının ardından açıklama yapan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Başar, Bursa’da 46 kulüp bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’de dağcılık faaliyetlerinin en yoğun olduğu illerimizden bir tanesi, çünkü Uludağ gibi bir dağın dibinde kurulmuş bir şehir. Bundan dolayı sporcularımız aktif olarak etkinlikler sürdürüyor. Bugün Bursa Valimizi makamında ziyaret ettik, Bursa’daki dağcılık faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptık. Spor İl Müdürümüz ve Milli Parklar Müdürümüzü de ziyaret ederek Bursa’daki çalışmalarımızı tamamladık. Özellikle Uludağ’da yapılan zirve tırmanışları, dağcılık eğitimleri ve sporcuların istekleri konularında görüşmelerimiz oldu. Umarız Uludağ’da daha yoğun faaliyetler yapacağız. Ülkedeki tüm dağcıları tırmanış için bu güzel dağımıza davet ediyoruz."
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