Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu eğitim semineri Erzurum’da başladı

-Federasyon yöneticilerinin açıklamaları

-Eğitim çalışmasından detay

-Dış İlişkiler Kurulu Üyesi İlker Sarıkaya'nın açıklamaları



- ERZURUM



- Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu (TATF) eğitim semineri Erzurum’da başladı.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kurucu Başkan Mustafa Sunkur başkanlığında kurulan federasyon kısa sürede Türkiye genelinde 20 bölgede beden eğitim hocaları ve antrenörleri toplayarak sporun gelişmesini sağlamayı hedefliyor. Sunkur, eğitim seminerinde yaptığı açıklamada, "Ayak Tenisi Federasyonunu kurmuş bulunmaktayız. Ayak Tenisi Federasyonu 2015 yılında kuruldu. Pandemi sürecinin normalleşmesi ile birlikte ülkemizin her ilinden ve ilçesinden bünyelerine katacakları spor kulüpleri ile çığ gibi büyüyerek kocaman bir aile olunması hedefleniyor. Bu branşta hak edilen yere gelinecek" diye konuştu.

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu (TATF) 81 ilde 20 bölgede resmi olarak ilk faaliyetlerine başlanıldı. Erzurum’un da içerisinde bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi grubunda 7 il bulunuyor. Bu iller Erzurum, Bingöl, Iğdır, Ağrı, Van, Erzincan ve Kars illerinden oluşuyor. Erzurum’da düzenlenen seminere gelen beden eğitim öğretmenleri, antrenörler, Erzurum Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen seminere katıldı.

Ayak tenisinde 1 set 11 sayıdan oluşuyor, 3 seti alan oyunu da kazanmış oluyor. Ayak tenisinde; tekler, çiftler üçlüler ve mix yani (kız ve erkeklerin aynı takımda olduğu veya rakip olduğu branş) kategorileri var. Oyun kuralları hakkında Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Oğuz Özer, kursiyerlere oyun kuralları, saha çizgileri, maç kategorileri, kötü davranış ve alınan cezalar, mola ve oyuncu değişikliği, görev alacak hakemler, gerekli ekipmanlar ve yapılacak itirazlar, sayının nasıl alınması, grupların oluşturulması, nasıl maç kazanılır konularında kursiyerlere görsel olarak anlattı. Ayak Tenisi Federasyonu Organizasyon Kurulu, Dış İlişkiler Kurulu Üyesi İlker Sarıkaya ise seminer hakkında şu bilgileri verdi: "Ayak Tenisi Federasyonu 2 ay kadar önce Manisa’da 6 spor kulübünün bir araya gelmesi ile kuruldu. Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu kuruluş amacı, ayak tenisini Türkiye geneline yaymak, bu sporu geliştirmek, gençleri bu sporla buluşturmaktır. Şu anda Erzurum’da eğitim semineri veriliyor bizlerde bu seminere katıldık. Amacımız Edirne’den Hakkari’ye kadar Türkiye’de ki tüm illerde ayak tenisinin oyun kurallarını, oyunun statüsü ve teknik verileri beden eğitim öğretmenleri ve antrenörlere doğru anlatabilmek. 20 ilde gerçekleştirilen bu eğitimlerle gidilen illerde ayak tenisini tanıtacağız, bizlerin arasına girecek gençlere örnek olacağız, ayak tenisini Türkiye’de ve dünyada çok ileri seviyelere taşımak istiyoruz." Seminer sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

