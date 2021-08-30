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Turhan:' Yeni bir takımız'
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Turhan:' Yeni bir takımız'

Turhan:' Yeni bir takımız'

Bulut Turhan açıklama

- Turhan:" Yeni bir takımız"- Denizlispor Teknik Direktörü Bulut Turhan:- "Milli maç arasından sonra yepyeni bir Denizlispor olacak" ANTALYA

Basın Toplantısı Toplantı Görece Milli Maç Rektör 


- Denizlispor Teknik Direktörü Bulut Turhan, yeni kurulu bir takım oldukları için sahada uyumsuzluk olduğunu, milli maç arasından sonra çok daha iyi olacaklarını belirtti.
TFF 1. Lig 3. hafta maçında, Antalya’da oynanan karşılaşmada Denizlispor, MKE Ankaragücü’ne 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut Turhan, Ankaragücü’nü tebrik ederek, rakibin kendilerinden daha diri ve organize olduğunu söyledi.

Yeni bir takım olduklarının altını çizen Turhan, “Transferlerle yeni bir takımız. Bugünkü maçta birbirlerini tanımayan oyuncular bir aradaydı. Doğal alarak sahada uyumsuzluk vardı. Bugün biraz da şanssızdık. Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. Gireceğimiz kamp dönüşünde yepyeni bir Denizlispor göreceğiz” diye konuştu.

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