Trakya’da futbola kar engeli

-Takımların ve maçın hakeminin ısınmaya çıkması

-Karla kaplı saha

-Stadyum tabelası

-Takımların sahadan ayrılması

-Detay görüntüler



- TEKİRDAĞ



- Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanması gereken Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor karşılaşması Tekirdağ ve Trakya Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle oynanamadı. 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında Ergene Velimeşespor ile Gümüşhanespor takımları arasında oynanması gereken müsabaka, karşılaşmanın oynanacağı Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nu zemininin karla kaplı olması nedeniyle maçın hakemi Ömer Faruk Turtay tarafından ertelendi. Fikstür gereği takımların hafta arası da maçlarının bulunması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu karşılaşmayı ileri bir tarihe ertelendi. Maçın oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.



loading...