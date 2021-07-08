Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor antrenmanından görüntüler

- İSTANBUL

Dera Rektör Futbol 


- Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ile başladı.
Koordinasyon çalışması gerçekleştiren bordo-mavili futbolcular, idmanın devamında 5’e 2 top kapma yaptı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular, yarı sahada yapılan çift kale maç ile çalışmayı noktaladı. Bordo-mavililerde kaleci Uğurcan Çakır, Abdulkadir Ömür, Marek Hamsik ve Caleb Ekuban izinli olduğu için idmanda yer almazken, Salih Kavrazlı ise kalçasındaki ağrıdan dolayı çalışmaya katılmadı. Trabzonspor, yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını devam ettirecek.
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a