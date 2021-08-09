Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Spor
Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'a coşkulu karşılama
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'a coşkulu karşılama

Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius'a coşkulu karşılama

- Cornelius havalimanından çıkışı

Forma Sel Futbol 

-- Detaylar

- TRABZON

- Trabzonspor’un yeni transferi Andreas Cornelius, Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı forvet oyuncusu Andreas Cornelius, saat 17.00’de özel uçak ile Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan Danirmarkalı oyuncuyu çok sayıda bordo-mavili taraftar karşılarken, 28 yaşındaki futbolcu taraftarları Trabzonspor forması ile selamladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşılanan Cornelius, ardından kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.
İlgili Foto Galeriler
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı