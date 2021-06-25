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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu yayımlandı

Trabzonspor'un 'Kemençe'nin rüyası' videosu yayımlandı

'Kemençe'nin rüyası' videosu

- TRABZON

Sosyal Medya Çekim Irak 


- Trabzonspor, çekimlerini büyük bir titizlikle sürdürdüğü 'Kemençe'nin rüyası' videosunu büyük istek üzerine bu gece yayımladı. Bordo-mavili kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Kemençe heyecanlıdır. Meraklıdır. Beklemeyi sevmez. O yüzden yarına bırakmadan, büyük istek sebebiyle videomuzu bu akşam yayınlıyoruz. O rüyanın gerçek olacağı günü hasretle bekliyoruz" ifadelerine yer vererek büyük bir titizlikle hazırladığı videoyu yayımladı.
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