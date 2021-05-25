Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Gervinho ve Peres, Trabzon'a geldi

- Trabzon sporlu taraftarların tezahüratları - Trabzon spor'un anlaşmaya vardığı Gervinho ve Peres Trabzon Havalimanından çıkışları - Trabzon spor'un anlaşmaya vardığı Gervinho ve Peres servis aracına binmeleriTRABZON (AA) - Trabzon spor, prensip anlaşmasına vardığı İtalya'nın Parma Kulübünden Gervinho ve Roma'dan Bruno Peres'i Trabzon 'a getirdi.Özel uçakla Trabzon 'a gelen Gervinho ve Peres'e bordo - mavili taraftarlar, Trabzon Havalimanı çıkışında büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, pandemi önlemleri çerçevesinde çiçek verdikleri oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. Önlemlere karşın Gervinho, yanlarına gittiği taraftarlarla el sıkıştı.Yarın bordo - mavili takım ile sözleşme imzalayacak futbolcular, kendilerine karşılayan kulüp menajeri Emrah Tok ile kulübe ait araca binerek kalacakları otele gitti.33 yaşındaki Fildişi sahilli oyuncu sol kanat oyuncusu Gervinho, Parma'da bu sezon forma giydiği 25 lig karşılaşmasında 5 gol kaydetti.
Brezilyalı sağ bek Peres ise Roma'da 30 lig maçında görev alırken 1 gol attı.

Tezahür Tezahürat İtalya Kışla Servis Aracı 

İlgili Foto Galeriler
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Sokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı FutbolcularSokağa Çıkma Yasağına Takılan 20 Yaş Altı Futbolcular
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement