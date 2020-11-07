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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Trabzonspor uçağı havalanamadı

Trabzonspor uçağı havalanamadı

Futbolcuların uçaktan inerek havalimanına dönmesi

Çağa 

-Detaylar

- ANTALYA

- Trabzonspor uçağa aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı. Bordo-mavililerin uçağı pist başı yapmasına rağmen rüzgarın hızını arttırması sonucu uçak kalkış yapamadı. Alanyaspor deplasmanından dönecek olan Trabzonspor kafilesini taşıyan uçak, hava şartları nedeniyle kalkış yapamadı. Saat 20.00'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan kalkması planlanan uçak 1 saat rötar yaptı. Pist başı yapan uçak, rüzgarın şiddetini arttırması sonrasında tekrar park alanına döndü. Bordo-mavili kafile uçaktan inerek beklemeye başladı.

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