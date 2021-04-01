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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü

Trabzonspor antrenmanından detaylar

- TRABZON

Forma Rektör Basın Mensupları 


- Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını 5 eksikle sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Abdullah Avcı, yönetiminde yapılan çalışmanın 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi.
Milli takımdan henüz dönmeyen Bakasetas’ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Benik Afobe katılmadı. Sakatlıkları iyileşme sürecinde olan Kamil Ahmet Çörekçi, Abdülkadir Ömür ve Berat Özdemir takımdan ayrı olarak bireysel çalışma yaptı. Trondsen ise antrenmanda takımla birlikte çalışmalarını sürdürdü. Berat Özdemir Sivasspor maçında oynamayacak Trabzonspor’da adalesinde sertlik meydana gelen Berat Özdemir, Sivasspor ile oynanan maçta forma giyemeyecek. Genç oyuncunun bir sonraki Kayserispor maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programına tabi tutulacağı belirtildi. Bordo-mavili takımda omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle son iki antrenmana çıkamayan Benik Afobe’nin, Sivasspor maçında oynayıp oynayacağı ise belirsizliğini koruyor. Oyuncunun ağrılarının devam ettiği ancak iğneyle de olsa maça yetiştirilmeye çalışılacağı belirtildi.
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