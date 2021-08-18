Trabzonspor, Roma maçına hazır



- Trabzonspor sahasında oynayacağı Roma maçı hazırlıklarını Medical Park Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz dışındaki tüm futbolcuları katıldı.

Bordo-mavililer ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan yeni transferlerden Dorukhan Toköz’ün Roma maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

