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Trabzonspor, Roma maçına hazır
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzonspor, Roma maçına hazır

Trabzonspor, Roma maçına hazır

Antrenmandan detaylar

- TRABZON

Rektör Basın Mensupları Futbol 


- Trabzonspor sahasında oynayacağı Roma maçı hazırlıklarını Medical Park Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz dışındaki tüm futbolcuları katıldı.
Bordo-mavililer ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Öte yandan yeni transferlerden Dorukhan Toköz’ün Roma maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.
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