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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

- Trabzon sporlu futbolcuların antrenman yapmasıTRABZON (AA) - Trabzon spor, Süper Lig'in 31. haftasında 20 Mart Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 çalışması ve dar alan pas oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Trabzon spor, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

Rektör 

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